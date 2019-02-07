شكرا لقرائتكم نانت يشكو كارديف لـ"فيفا" بسبب دفعات مبلغ انتقال سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مصدر مقرب من نادي نانت الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء أن الأخير طلب من محامين دراسة الإجراءات القانونية المحتملة لإرغام نادي كارديف سيتي الويلزي المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز على الالتزام بدفع قيمة تعاقده مع مهاجمه الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي فقد أثره بعد سقوط الطائرة التي كان على متنها في بحر المانش.

وبحسب المصدر فإن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة التي بلغت 17 مليون يورو، والتي كان يتعين على كارديف سيتي دفعها مقابل ضمه قلب الهجوم الأرجنتيني، لم يتم تسديدها، بينما تم تسجيل عملية الانتقال.

وأضاف أن نانت يعتزم رفع القضية إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، من جهتها، أوضحت قناة "بي بي سي ويلز" أن النادي الفرنسي حدد مهلة مدتها 10 أيام لمسؤولي النادي الويلزي لدفع 5 ملايين يورو، كدفعة أولية من الدفعة الأولى، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد مصدر في كارديف لوسائل الإعلام البريطانية أن النادي ينوي بالفعل دفع قيمة الصفقة لكن فقط عندما "تتضح جميع الحقائق بجلاء" بخصوص مصير سالا.

وغادر سالا، 28 عاما، والطيار ديفيد إبوتسون، 59 سنة، نانت في غرب فرنسا، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين، في 21 يناير الماضي باتجاه العاصمة الويلزية كارديف للالتحاق بفريقه الجديد، بيد أن الطائرة اختفت في بحر المانش. وقد تم الأحد تحديد مكان الحطام في قاع البحر، وفي داخله جثة قد تكون للاعب سالا أو الطيار.

وكان سالا قد وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة، في أغلى صفقة انتقال على الإطلاق من قبل النادي الويلزي الذي يكافح حاليا من أجل البقاء في الدوري الممتاز. ووافق الناديان على دفع قيمة الصفقة على ثلاثة أقساط، كما هو شائع نسبيا في الصفقات الكبيرة. وسيحصل بوردو، النادي الذي تخرج منه سالا قبل أن يتخلى عنه لصالح نانت مقابل مليون يورو في صيف عام 2015، على نصف الـ17 مليون يورو.