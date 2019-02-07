علي مبخوت : الخدمة العسكرية شرف أيها الأغبياء !

اسماء السيد - في أول ردة فعل من لاعبي المنتخب الإماراتي لكرة القدم، بعد الخروج من الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا، وصف المهاجم الدولي علي مبخوت، من انتقدوا منتخب بلاده بعد الخسارة برباعية أمام قطر نصاً، بـ"الغباء وعدم الفهم بكرة القدم"، خاصة ما يتعلق منها بالربط بين الخروج من البطولة أمام قطر، وبين ضرورة عقابهم بجعلهم يلتحقون بالخدمة الوطنية الإلزامية في الإمارات.

وقال مبخوت :"من ييطالب بالحاق لاعبي المنتخب الوطني بالخدمة الوطنية، غبي ولا يفهم في الرياضة أو كرة القدم على وجه التحديد، إن ما حققه منتخبنا بالوصول للدور نصف النهائي من كأس آسيا هو انجاز بمعنى الكلمة، فغالبية المشجعين في دولة الإمارات لم يتوقعوا أن نصل لهذه المرحلة المتقدمة من البطولة".

وتابع مبخوت الذي أصبح الهداف التاريخي للعرب في كأس آسيا برصيد 9 أهداف تصريحاته النارية رداً على الإنتقادات القاسية فقال: " حقيقة نصف من تحدثوا بعد خروج المنتخب من كأس آسيا لا يفهمون في كرة القدم، ولا يجب أن نأخذ على كلامهم بجدية، بل يجب ألا نقوم بالرد عليهم".

وعن الربط بين الخدمة العسكرية، وبين النظر إليها باعتبارها عقاباً، قال مبخوت :" الخدمة الوطنية شرف لأي لاعب مثلما هي شرف لأي مواطن عادي، وليس لأننا خسرنا مباراة يطالبون بالعقاب بأداء الخدمة الوطنية، فكيف نربط بين النقيضين بأنها شرف وعقاب في نفس الوقت".

بن غليطة يتراجع

في الوقت ذاته ألغى رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطه، المقابلة التليفزيونية التي نوهت عنها قناة أبو ظبي الرياضية يوم الأحد الماضي، وكان مقرراً لها أن تجرى مساء الثلاثاء، دون أن تعلن القناة عن أسباب عدم إجراء المقابلة أو ما اذا كانت ستجرى في وقت لاحق.

وتدور في الأفق شائعات بأن رئيس اتحاد الكرة تعرض لضغوطات من جهات مسؤولة بعدم الحديث في هذا التوقيت عن أسباب خروج المنتخب الوطني من كأس أسيا، ولازالت أصوات منتقدي اتحاد الكرة برئاسة مروان بن غليطه والمطالبة برحيله تعلوا رغم مرور اسبوعاً على خروج الأبيض من البطولة.

اتحاد فاشل

وقد وصف المشرف العام على المنتخب الوطني السابق، عبد الله صالح مجلس إدارة اتحاد الكرة بالفاشل، مؤكداً أن استمرارهم في مناصبهم سيعود على الكرة الإماراتية بالدمار، وأكد عبد الله صالح في وقت سابق، أن رئيس اتحاد الكرة لم يكن يهمه سلوك اللاعب وانضباطه، وإنما يهمه أن يسجل ويحقق الفوز، وتلك السياسة قد عادت على المنتخب بالوبال، وظهرت نتيجتها في بطولة كأس آسيا، اذ كانت هناك مجموعة من اللاعبين غير ملتزمة وخرجوا من المعسكر قبل مباراة قطر لزيارة ذويهم.

ويتمسك مسؤولو اتحاد الكرة بمناصبهم رغم "الكم الهائل" من الانتقادات التي طالتهم وتحميلهم المسؤولية لإخفاق الفريق الوطني في كأس آسيا، وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة بأن جميع الأعضاء متمسكين بمناصبهم ما لم يتلقون تعليمات من جهات عليا بتقديم استقالتهم.

فيما تناثرت شائعات بأن رئيس مجلس إدارة نادي العين السابق الشيخ عبد الله بن خالد سيتم تكليفه بتشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة تكون مسؤوليتها في المقام الأول متعلقة بوضع خطة إعداد المنتخب الوطني لكأس العالم 2022، وتعيين مدير فني أجنبي يتولى قيادة الفريق الوطني في تصفيات كأس العالم القادمة.