شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عصام الحضرى حارس مرمى فريق النجوم، ومحمود فتح الله مدافع الفريق، بصفتهم الأكبر سنًا والأكثر خبرة، جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم ببذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الفوز على الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة نجوم إف سي، يوم السبت المقبل على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطالب الحضرى وفتح الله من زملائهم، التركيز في التدريبات والاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك، من أجل تحقيق نتيجة ايجابية، موضحين أن اللقاء سيكون في غاية الصعوبة خاصة وأن الأبيض تعرض للهزيمة في المباراة الماضية أمام جورماهيا الكينى بالكونفدرالية الأفريقية بنتيجة 4/2، مما سيجعل دافع الفوز لديهم أكبر لإرضاء الجماهير، وهو ما يجب استغلاله بشكل عقلانى واستغلال الاندفاع الهجومي وهو ما يفتح مساحات أمام مهاجمى النجوم وأبرزهم صلاح أمين لتكرار سيناريو لقاء الذهاب وهز شباك الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 45 نقطة، فيما يحتل النجوم المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.