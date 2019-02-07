سيميدو: هدف مالكوم أعاد الثقة للاعبي برشلونة أمام ريال مدريد

كتب- أمير فرج:

علق البرتغالي نيلسون سيميدو لاعب نادي برشلونة الإسباني على نتيجة مباراة فريقه أمام نظيره ريال مدريد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب استاد كامب نو، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال سيميدو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:

"ريال مدريد ضغط علينا كثيرًا في بداية المباراة، ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير".

وأضاف: "آخر مباراة كلاسيكو بدون ميسي حققنا الفوز 5-1،علينا أن نعرف كيف نلعب من دونه رغم أن ذلك الأمر أسهل بكثير معه".

وواصل: "أنا أتكيف أكثر مع الفريق مباراة تلو الأخرى، أود أن أساعد الفريق كثيرًا وأعمل من أجل الحصول على المزيد من الفرص".

وأردف: "أنا سعيد للغاية من أجل مالكوم، لقد تطور أداءنا بعد الهدف الذي سجله واكتسبنا المزيد من الثقة".

وتعادل فريق برشلونة أمام نظيره ريال مدريد، بهدف لكل منهما، في المباراة التي شارك فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كبديل خلال الشوط الثاني.