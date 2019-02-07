بوسكيتس يعلق على تعادل برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

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تحدث سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني عن نتيجة مباراة فريقه أمام نظيره ريال مدريد في المباراة التي جمهت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب استاد كامب نو، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
وقال بوسكيتس عقب الكلاسيكو في تصريحات نشرتها صحيفة "موندوديبورتيفو" الإسبانية: "حصل كلا الفريقين على فرص خلال المباراة، التعادل نتيجة عادلة، كلا الفريقين كانت لديه الفرص الكافية من أجل تحقيق الفوز".
وأضاف: "لقد انتهينا من 50 % من المباراة، مازال هناك لقاء آخر، وهناك وقت متبقى
واختتم بوسكيتس: "الهدف الذي سجله مالكوم سيمنحه الثقة، نأمل أن يساعدنا بشكل أكبر بعد ذلك".
وتعادل فريق برشلونة أمام نظيره ريال مدريد، بهدف لكل منهما، في المباراة التي شارك فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كبديل خلال الشوط الثاني.
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