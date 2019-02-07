مانشستر سيتي يستعيد الصدارة في "الدوري الإنجليزي" بعد هزيمة إيفرتون

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا على حساب مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جرت على ملعب جوديسون بارك، والمقدمة من الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.



منح إيمريك لابورت التقدم للضيوف في الدقيقة 45+1، قبل أن يؤمن البرازيلي جابريل خيسوس الفوز، في الدقيقة 90+8.



ورفع سيتي رصيده إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري "مؤقتا" بالتساوي مع ليفربول، ولكن بمباراة متبقية للريدز، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز التاسع.



أول تهديد في المباراة كان في الدقيقة الثالثة، بعد محاولة من ليروي ساني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها خرجت بجوار القائم الأيمن لمرمى إيفرتون.



وفي الدقيقة الـ16، كانت هناك فرصة خطيرة للسيتي، بعد ضربة ركنية نفذها جوندوجان على رأس لابورت، الذي حولها برأسه بجانب القائم الأيسر للحارس بيكفورد.



وكانت المحاولة الأخطر للسيتي في الدقيقة الـ19، بعد عدة تمريرات، لتصل إلى ديفيد سيلفا داخل منطقة الجزاء، الذي أرسل عرضية أرضية إلى جوندوجان، ولكن تسديدة التركي اصطدمت بعارضة أصحاب الأرض.



وحملت الدقيقة 29، أول خطورة لإيفرتون على مرمى مانشستر سيتي، باختراق من والكوت من الجهة اليمنى، ليرسل عرضية على رأس بيرنارد، ولكن رأسية النجم البرازيلي اصطدمت بكايل وواكر، وتخرج لركنية.



ورفض السيتي أن يخرج بالتعادل في الشوط الأول، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نفذ ديفيد سيلفا ضربة ثابتة رائعة على رأس المتقدم إيمريك لابورت، الذي وضع الكرة بشكل رائع على يمين الحارس بيكفورد، معلنًا عن هدف السيتي الأول.



وحاول إيفرتون مع انطلاق الشوط الثاني مباغتة الضيوف، وتحديدًا في الدقيقة 51، بعد تسديدة قوية من إدريسا جايا، ولكن الحارس إيدرسون أمسك الكرة بنجاح.



وفي الدقيقة 58، أرسل جوندوجان المتقدم من الجبهة اليمنى، عرضية على رأس ديفيد سيلفا، ولكن بيكفورد تصدى لها، لتصل إلى آجويرو الذي حاول تسديدها بطريقة خليفة مزدوجة، ولكنها خرجت بجانب القائم الأيسر.



وشهدت الدقيقة 69 فرصة كبيرة للسيتي، من أجل إحراز الهدف الثاني، بعدما وصلت الكرة لسترلينج داخل منطقة الجزاء، الذي سددها بقوة لتصطدم بمدافع إيفرتون كيني، وتذهب مباشرة فوق عارضة بيكفورد.



وفي الدقيقة 83 كاد إيفرتون أن يحرز هدف التعادل، بعد تمريرة رائعة من ريتشارليسون إلى توسون، الذي انفرد بالمرمى، ولكن الحارس إيردسون خرج في الوقت المناسب وأمسك بالكرة.



وتمكن البديل خيسوس من إحراز الهدف الثاني، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلًا من الضائع، بعد تمريرة من دي بروين انفرد البرازيلي على إثرها، الذي حاول تسديدها في أول مرة ليتصدى لها بيكفورد، قبل أن تسكن الشباك من متابعة رأسية.

المصدر: موقع كورة