رياضة | تصريح ناري من حارس ريال مدريد بعد التعادل مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من حارس ريال مدريد بعد التعادل مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار ‏كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، إن الفريقان كان لديهم الخيارات والفرص، مؤكدا أن نتيجة 1-1 تُعني القليل للريال.

وقال نافاس في تصريحات صحفية : "عائلتي هي التي تجعلني أبقى هنا، وأستمتع وأُقدم كل شيء لهذا القميص ومن الفخر أن أرتديه في السنوات المقبلة".

وتابع : "ليس علي تغيير أي شيء في المباريات القادمة، وأود أن ألعب أكثر ولم تتح لي الفرصه وعندما تُتاح لي، وأحاول الاستفادة منها".

يذكر أن نادي ريال مدريد تعادل ضد نادي برشلونة، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

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