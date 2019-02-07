رياضة | نافاس: النتيجة غير مرضية لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نافاس: النتيجة غير مرضية لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد إن تعادل فريقه أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا نتيجة غير مرضية.

وأضاف عقب نهاية اللقاء: "التعادل نتيجة غير مرضية لفريقي، فكنا نتطلع لتحقيق الفوز في مباراة اليوم".

وتابع:"كلانا البارسا وريال مدريد، يريد أن يكون في النهائي، ونريد أن نفعل الأشياء بشكل أفضل لتحقيق ذلك".

وتابع "عائلتي هي التي تجعلني أبقى هنا، استمتع وأعطي كل شيء لهذا القميص".

وأتم: "لقد كانت لعبة جميلة، عانينا جميعا، عرفنا كيف نعاني في الاوقات الصعبة، ولعبنا عندما كان يتوجب علينا اللعب".