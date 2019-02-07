رياضة | بعد تعادلهما 1-1.. تعرف على حظوظ ريال مدريد وبرشلونة في التأهل لنهائي كأس اسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعادلهما 1-1.. تعرف على حظوظ ريال مدريد وبرشلونة في التأهل لنهائي كأس اسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص فريق ريال مدريد تعادلًا ثمينًا من غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، ضمن لقاء ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك اسبانيا.

سجل لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد بعد 6 دقائق من بداية المباراة، وتعادل مالكوم لبرشلونة في الدقيقة 57.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير فرص برشلونة وريال مدريد في التأهل لنهائي كأس ملك اسبانيا:

- فرص ريال مدريد:

تعتبر فرص ريال مدريد في التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس اسبانيا أفضل من غريمه التقليدي برشلونة، وذلك بعد تعادلهما مساء اليوم 1-1، علي ملعب "كامب نو" معقل البارسا.

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي في مباراة الإياب علي ملعبه "سانتياجو برنابيو" أو الفوز بأي نتيجة، من أجل التأهل مباشرة للمباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا.

- فرص برشلونة:

تعادل برشلونة مع ريال مدريد في مباراة الذهاب التي جمعتهما اليوم على ملعب "كامب نو" وضعت الفريق الكتالوني في مأزق حقيقي قبل لقاء الإياب، وجعلته الطرف الأقرب لوداع البطولة، ولكن تبقي فرص الفريق في التأهل قائمة.

ويحتاج برشلونة للتعادل الإيجابي بنتيجة أكبر من 1-1 أو تحقيق الإنتصار على ريال مدريد في ملعبه ووسط جمهوره بأي نتيجة من أجل التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا.

** تكرار نتيجة لقاء الذهاب والتعادل مجددًا بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب بملعب "سانتياجو برنابيو" سوف تذهب المباراة للأشواط الإضافية وركلات الترجيح حال استمرار التعادل، وذلك من أجل حسم المتأهل للمباراة النهائية لكأس اسبانيا **

وستقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام العاشرة مساءًا يوم السابع والعشرين من فبراير الجاري على استاد "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.