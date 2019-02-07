شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ريال مدريد: كنا نستطيع الفوز على برشلونة والان مع التفاصيل
الخليج 365- أكد سولاري المدير الفني لريال مدريد عقب التعادل الإيجابي مع برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا بأنهم كان بإمكانهم الانتصار اليوم.
وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب المباراة :"اول كلاسيكو لي كمدرب، كانت مباراه جميله جداً اليوم، في بعض الاحيان كانت المباراه متكافئة".
وأضاف سولاري :"في بعض الأحيان نحن أفضل وبعضها الاخر هم أفضل، الكلاسيكو له أجواء خاصة".
واختتم سولاري تصريحاته قائلا :"اعتقد بأن الجميع كان راضياً على المستوى، كان بإمكاننا الإنتصار اليوم".
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