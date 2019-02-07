شكرا لقرائتكم خبر عن بوسكيتس: التعادل مع ريال مدريد نتيجة عادلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرى بوسكيتس لاعب برشلونة أن نتيجة التعادل بهدف لكل فريق والذي انتهت عليه مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عادلة. وأضاف عقب نهاية اللقاء :"اعتقد النتيجة عادلة وقدموا شوط أول جيد ونحن قدمنا شوط ثاني جيد". وتابع "الفريقان كان لهما الفرص الكافية وكان الفريقان قادرا على الفوز". وواصل " لا أحد يملك الأفضلية كل شيء ممكن حدوثه في مباراة الإياب". وأتم "هدف مالكوم سيعطيه ثقة كبيرة بالتأكيد، وأتمنى له التوفيق مع الفريق".

كانت هذه تفاصيل خبر بوسكيتس: التعادل مع ريال مدريد نتيجة عادلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.