شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يخطف التأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا بشق الأنفس والان مع التفاصيل

موقع السعودية نيوز365- نجح فريق بايرن ميونخ من تخطي عقبة هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وخطف التأهل إلى ربع نهائي كأس ألمانيا.

وأنتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ونجح ماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة 3 ، من عمر الشوط الأول وأعطى الأفضلية لفريقه مبكرًا.

ولم يمر وقت طويل حتى تمكن البايرن من العودة إلى أجواء المباراة عن الدقيقة 7، بعدما سجل سيرج جنابري هدف التعادل.

ومع بداية الشوط الثاني نجح البايرن في تسجيل الهدف الهدف الثاني بأقدام سيرج جنابري في الدقيقة 49.

ومع الدقيقة 67 تمكن دافي سيلك من العودة إلى المباراة و تسجيل الهدف الثاني لبرلين.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول تمكن كينغسيلي كومان من تسجيل الهدف الثالث في شباك برلين.

ودخل بايرن ميونخ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اولريخ

خط الدفاع: الابا – هوميلز – زوله – كيميتش

خط الوسط: تياغو – جوريتسكا - كومان – جيمس – غنابري

خط الهجوم: ليفاندوسكي