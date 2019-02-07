الان تتابع التعادل الإيجابي يحسم ذهاب “كلاسيكو الأرض” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
تعادل برشلونة وريال مدريد إيجابيا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب “كامب نو” معقل البرسا، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
افتتح الملكي التسجيل عبر لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، وعادل مالكوم دي أوليفيرا النتيجة لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 57 من عمر الشوط الأول.
ويحتاج ريال مدريد إلى التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للنهائي في المباراة التي ستجمع الفريقين في السابع والعشرين من الشهر الحالي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، فيما يحتاج البلوجرانا للفوز أو التعادل بأكثر من هدف للتأهل.
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