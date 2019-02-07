الامارات | المدرب الفرنسي رينارد ينفي التفاوض مع «الأبيض»

شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الفرنسي رينارد ينفي التفاوض مع «الأبيض» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى المدرب الفرنسي، هيرفي رينارد، اقترابه من تولي تدريب المنتخب الوطني، خلفاً للمدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، وفقاً لما نشره على حسابه الشخصي في«تويتر».

وعلق رينارد على الأنباء التي ذكرت أنه دخل في مفاوضات مع اتحاد الكرة، وأنه اقترب من تدريب «الأبيض»، فقال إن كل تركيزه مع منتخب المغرب، لافتاً إلى أنه يواصل الاستعداد لخوض المباراة الأخيرة في تصفيات كأس إفريقيا 2019، التي تجمعهم مع مالاوي في 23 مارس المقبل، وكذلك لقاء الأرجنتين الودي في 26 من الشهر نفسه.