الامارات | 60 متسابقاً في ختام سباق السلم للدراجات الهوائية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 60 متسابقاً في ختام سباق السلم للدراجات الهوائية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منطقة السلم على موعد مع نخبة الدرّاجين المشاركين في السباق. من المصدر

تصل النسخة الثالثة من سباق السلم للدراجات الهوائية إلى محطتها الختامية اليوم، والتي تشهد مشاركة 60 متسابقاً. ويقام السباق بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمه مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، برعاية «مِراس» و«دبي القابضة».

ويعد السباق الأكبر من نوعه على صعيد الجوائز المالية، والتي تصل إلى ثلاثة ملايين درهم، موزعة على السباقات الثلاثة، بواقع مليون درهم لكل مرحلة.

وسيكون السباق الثالث مخصصاً لفئة الهواة الإماراتيين يتنافسون بنظام الفردي، إلى جانب التنافس بنظام الفرق، حيث تم تقسيمهم إلى ثمانية فرق، هي: شرطة دبي، شرطة أبوظبي، أس أس، إكسبو 2020، تريك دبي توب لاين، تورك، فريق الوثبة وربدان.

وقامت اللجنة المنظمة للسباق، برئاسة عمير جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشتريات والتمويل، وعضوية كل من رئيس اللجنة الإعلامية ماجد البستكي، ورئيس اللجنة الفنية والمالية رامي النابلسي، ورئيس اللجنة اللوجستية محمد الموسى، بإنجاز التحضيرات، تمهيداً لانطلاق السباق وفق أعلى وأفضل المعايير.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إن «النسخة الثالثة من السباق شهدت تنافساً وندية كبيرين هذا الموسم، إذ شارك في المرحلة الأولى 60 متسابقاً من الهواة الإماراتيين تنافسوا في مليون درهم، فيما تم تخصيص السباق الثاني للمحترفين والنخبة بمشاركة الدَّراجين الإماراتيين والأجانب المقيمين في الدولة، ومتسابقين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تجاوز عدد المشاركين 80 متسابقاً».

وسيمتد السباق على مسافة 124 كلم، وسط منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية الأكبر من نوعها، والتي تمثل 10٪ من مساحة دبي، ليواصل الحدث جهوده الترويجية في إبراز هذه المحمية كموقع أساسي ومهم لممارسة مختلف أنواع الرياضات، وتشجيع كل فئات المجتمع على جعل الرياضة أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه تم تخصيص كوادر طبية وسيارات إسعاف، ستكون موجودة بالقرب من المشاركين، لتقديم المساعدة الفورية عند الحاجة لذلك، كما سيتم توفير خمس محطات على مسار السباق لتقديم الدعم للدرّاجين، كما سيتم تطبيق آلية التتبع الإلكتروني للمتسابقين، وتخصيص تقنية «الفوتو فينش» لتصوير خط النهاية، واعتماد النتائج النهائية للفائزين، وفق أدق المعايير الدولية.

يذكر أن السباق سينقل على الهواء مباشرة، على قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية، إلى جانب التغطية المباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الفيديو والصور وعرض النتائج أولاً بأول. وبلغ إجمالي عدد المشاركين في السباقات الثلاثة بما فيها الجولة الختامية، 200 دراج.

وبات سباق السلم يجتذب سنوياً نخبة الدراجين في مختلف الأعمار، بينهم نجوم الدراجات في الإمارات، وكذلك من الدراجين الأجانب من أصحاب الخبرة، الأمر الذي زاد جاذبية السباق الكبير.

قائمة الدَّراجين المشاركين

يشارك في السباق الثالث 60 متسابقاً إماراتياً، يمثلون ثمانية فرق، سيتنافسون في فئتي الفردي والفرق. وسيكون فريق شرطة دبي ممثلاً من خلال عبدالله البلوشي، ومنصور ثاني، وعلي عبيد، وإبراهيم عباس، وراشد علي.

في المقابل، سيكون فريق «إس إس»، ممثلا من خلال خلفان الصابري، منصور الصابري، ياسر جمعة، جاسم محمد، حمد الصابري وجاسم عبيد. وجاسم خليل بن طوق، عادل عبدالباقي، عامر الدهماني، عبدالله المرزوقي، فاروق محمود، أحمد حسن، أحمد عبيد، عبدالله يوسف ومبارك محمد «إكسبو 2020»، بدر علي ثاني، حميد محراب، خليفة عبدالله، ماجد خلفان ومحمد عبدالله «شرطة أبوظبي»، أحمد عبدالرحمن، حارب إبراهيم، راشد محمد، سالم السويدي وعوض محمد «تريك دبي توب لاين»، أحمد سعيد، أحمد عبيد، بطي مهير، زعل خليفة وعمر دسمال «تورك»، حمد العبيدلي، ساري الحمادي، نايف حسن، سليمان سالم، محمد الحمادي ويوسف صقر الحمادي «فريق الوثبة»، جابر محمد، علي خليفة، محمد مبارك الصيعري، محمد مسلم، نخيرة الخيلي، فيصل محمد، حمد خليفة، سلطان ماجد الجهوري ومنصور المزروعي «ربدان».

فيما يشارك في الفردي: خالد المهيري، سالم سعيد، سعيد عبيد، علي عمر، علي عوض، عوض خليفة، محمد فرج، وليد عبيد، أحمد عبدالكريم الفهيم ومحمد صالح المرر.

سيمتد السباق على مسافة 124 كلم، وسط منطقة السلم بمحمية المرموم الطبيعية الأكبر من نوعها.

بلغ إجمالي عدد المشاركين في السباقات الثلاثة بما فيها الجولة الختامية 200 دراج.

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ملايين درهم، القيمة الإجمالية للجوائز المالية للسباق، بواقع مليون درهم لكل مرحلة.