ريال مدريد يعاني من لعنة الاصابات أمام برشلونة

قام المدير الفني لريال مدريد، سانتياجو سولاري بإجراء تغييرا اضطراريا في المباراة التي تجمع فريقه أمام برشلونة، بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. واضطر المدرب الأرجنتيني اجراء التغيير الأول في المباراة بالدقيقة 63، بخروج ماركوس يورنتي متأثرا بإصابته، ودخول البرازيلي كاسيميرو بدلا منه. كان قد فشل لاعب الوسط الإسباني في استكمال المباراة بعدما سقط على أرض الملعب عقب تلقي فريقه لهدف التعادل ليلجأ سولاري لاخراجه

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