شكرا لقرائتكم خبر عن النفيعي متكفلاً بعقوبة الأحمدي: لا تزعل نفسك يا أبو لارا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تكفل الرئيس السابق للنادي الأهلي ماجد النفيعي بدفع عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق على المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي سالم الأحمدي، ودعم مادي لإدارة الرئيس الحالي للنادي الاهلي عبدالله بترجي. تكفل الرئيس السابق للنادي الأهلي ماجد النفيعي بدفع عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق على المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي سالم الأحمدي، ودعم مادي لإدارة الرئيس الحالي للنادي الاهلي عبدالله بترجي. وقال النفيعي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: " الغرامة عندي يا أبو لارا ولا تزعل نفسك و معها دعم للإدارة بقيادة أخوي عبدالله بترجي"



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