الأهلى يطلق اسم حسن حمدى على قاعة الاجتماعات بمدينة نصر

أطلق مجلس إدارة النادى الأهلى اسم “حسن حمدى” رئيس النادى السابق على قاعة الإجتماعات بمدينة نصر تخليدا لدوره فى خدمة النادى منذ أن كان لاعبا بالفريق الأول حتى وصل لرئاسة النادى خلال العشرين عاما الماضى .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الأهلى المقام حاليا في فرع النادي بمدينة نصر والذى يناقش من خلاله العديد من الملفات الشائكة التى تخص الفريق الكروى وقطاع الناشئين بالإضافة للألعاب الأخرى فى ظل تلاحم المواسم .

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