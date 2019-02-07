لا تعديل في عدد أجانب الدوري السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

علمت «مكة» بوجود نية لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم باستمرار اللاعبين الأجانب لـ 8 لاعبين في الموسم الكروي المقبل، بعد إقراره هذا الموسم، على أن تكون عملية تقليصهم في موسم 2020 - 2021.

وأرسلت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم خطابات أمس، إلى جميع أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وأندية الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وأندية الدرجة الثانية التي تضم عددا من اللاعبين الأجانب المحترفين لرفع مرئياتهم حيال العدد الحالي للاعبين الأجانب المشاركين مع تلك الأندية، وتوضيح السلبيات والإيجابيات التي تترتب على مشاركتهم.

وحددت أمانة القدم بالتعاون مع رابطة دوري المحترفين السبت المقبل لرفع تلك المرئيات والمقترحات، وحصلت «مكة» على نسخة من ذلك الخطاب الموجهة لأندية الدرجات الثلاث المشاركة هذا الموسم.

وشكل اتحاد القدم في اجتماعه الأخير لجنة برئاسة عمر باخشوين لدراسة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري، وأعلن رئيس الاتحاد قصي الفواز في وقت سابق عن نية اتحاده إعادة النظر في عدد اللاعبين المحترفين الأجانب، بعد سماح اتحاد القدم خلال الموسم الحالي للأندية بالتعاقد مع 8 لاعبين محترفين أجانب، في حين كان العدد المسموح به في السابق 4 لاعبين.

من جهة ثانية ينتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موافقته في زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا إلى 6 لاعبين (5 أجانب + لاعب آسيوي)، وذلك اعتبارا من الموسم المقبل 2019 - 2020.