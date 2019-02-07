شكرا لقرائتكم عرض صيني لشراء علي معلول من الأهلي الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو نادي شاندونج "Shandong Luneng" رابع ترتيب الدوري الصيني عرضًا لشراء التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي والبالغ من العمر 29 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبدأت عدة اندية في جس نبض علي معلول، أبرزها النادي الصيني وعدة أندية سعودية، خاصة وأن عقده ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم القادم، وسيكون لزاما علي الأهلي تسويقه وتحقيق استفادة مالية من بيعه، حال عدم تجديد عقده مع الفريق الأحمر.

ويحاول مسئولو الأهلي تجديد عقد علي معلول، حيث تم اغراء الدولي التونسي بالحصول علي ٨٠٠ الف دولار سنويآ لتجديد عقده مع الأهلي، إلا أنه لازالت المفاوضات في طور البداية.

ولعب على معلول مع الأهلي 78 مباراة حتى الآن، سجل 9 أهداف وصنع 23 لزملائه، وبلغت دقائق مشاركاته مع الفريق 6929 دقيقة رغم تعرضه للإصابة في أكثر من مناسبة.

وانضم معلول إلى صفوف المارد الأحمر لمدة 4 مواسم في صيف 2016، بعد أن شهدت المفاوضات «شد وجذب» بين إدارة الأهلي والصفاقسي التونسي، إلا أن إدارة القلعة الحمراء أقنعت إدارة الصفاقسي بالتخلي عن اللاعب مقابل مليون يورو.