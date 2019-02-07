شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الأربعاء 6 / 2 / 2019 فيرمينو صاحب هدف الشهر فى الريدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد ليفربول لخوض مواجهة بورنموث يوم السبت المقبل فى الجولة الـ 26 من الدورى الإنجليزى، حيث يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات التى غابت فى آخر لقاءين بالتعادل أمام ليستر سيتى ووست هام.

فيرمينو صاحب هدف الشهر فى ليفربول

حصد البرازيلى روبرتو فيرمينو جائزة أفضل هدف فى ليفربول عن شهر يناير الماضى، بفضل الهدف الذى سجله فى مرمى مانشستر سيتى بالدورى، والتى انتهت بخسارة الريدز 2-1.

وجاء هدف محمد صلاح الأول فى مرمى كريستال بالاس، فى اللقاء الذى انتهى بفوز ليفربول 4-3، بالمركز الثانى، فيما جاء هدفا ساديو مانى فى مرمى كلا من ليستر سيتى وكريستال بالاس فى المركز الثالث والرابع، وأخيرا هدف البلجيكى ديفوك أوريجى فى مرمى وولفرهامبتون بكأس الإتحاد الإنجليزى فى المركز الخامس.

الكمبيوتر يصدم ليفربول فى أحلام الفوز بالبريميرليج

أعلنت إذاعة "TalkSport" الإنجليزية عن النتائج النهائية لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبطل المسابقة هذا الموسم، بعد استخدام كمبيوتر خارق لتوقع ماذا سيحدث فى المباريات الـ13 المتبقية لأندية البريميرليج.

ونشرت الإذاعة تقريرا حول نتائج توقعات الكمبيوتر السوبر والتى جاءت صادمة لجماهير أكبر فريقين في الدوري الإنجليزي وهما ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث توقعت عدم تتويج الأول باللقب، وعدم تأهل الثانى إلى دورى أبطال أوروبا فى الموسم المقبل، حيث سيكون خارج المربع الذهبى الذى يتاهل إلى المسابقة القارية الكبرى.

ويتصدر ليفربول الذى يضم محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا بعد مرور 25 جولة برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطارده، مانشستر سيتي، و5 عن توتنهام، فيما يحل تشيلسي في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

وجاءت توقعات الكمبيوتر لجدول الدوري الإنجليزي عقب نهاية الموسم كالتالي..1

1- مانشستر سيتي

2- ليفربول

3- توتنهام

4- تشيلسي

5- مانشستر يونايتد

6- أرسنال

على أن يهبط الثلاثي كارديف سيتي وفولهام وهدرسفيلد بعدما توقع الكمبيوتر انتهاء الموسم والثلاثى فى آخر 3 مراكز.