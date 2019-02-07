قمة بين حتا وخورفكان.. والحمرية في اختبار مسافي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يعود دوري الدرجة الأولى اليوم بعد توقف استمر 45 يوماً، وتقام خمس مباريات في الجولة السابعة من المنافسة، وتبرز مواجهة حتا وخورفكان في الثامنة إلا ربعاً، فيما يستقبل الحمرية الثالث فريق مسافي الخامس ويستضيف التعاون دبا الحصن،وفي الخامسة والثلث تقام مباراة مصفوت والذيد، كما يلعب اليوم العروبة والعربي.

تأتي الجولة بعد تغييرات كبيرة عرفتها قوائم الفرق خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب حيث غادر تسعة لاعبين، فيما لم تحدث تغييرات كبيرة على صعيد اللاعبين المواطنين عدا فريق مصفوت الذي استغنى عن 12 لاعبا من بينهم المخضرمان سالم خميس وعيسى محمد.

تتجه الأنظار إلى ملعب حتا مساء اليوم حيث تقام مباراة تجمع السماوي وخورفكان، وهي قمة ومواجهة مهمة جدا للطرفين ولفرق العروبة والحمرية بالذات، ويدخل خورفكان اللقاء وفي رصيده 15نقطة في المركز الأول، فيما لحتا الثاني 13نقطة، وهو يتساوى مع العروبة والحمرية.

ويخوض الفريقان القمة بشعار الفوز، فكل يرغب في الاستمرار في جمع النقاط والتفوق على منافس مباشر والفائز في لقاء اليوم سيكسب أكثر من ثلاث نقاط، ويتطلع صاحب الأرض والضيافة إلى تصدر المنافسة بالفوز على خورفكان في انتظار ما تسفر عنه مباراتا منافسيه المباشرين الآخرين، الحمرية والعروبة، ويدرك الإعصار أهمية الفوز في لقاء اليوم في صراع الصعود وهو استعد جيدا للقاء وكان دعم صفوفه بسبعة لاعبين جدد أبرزهم سلطان برغش لاعب الجزيرة، كما تعاقد مع مروان محمد لاعب الإمارات السابق والشباب الأسبق، وكذلك مبارك حسن لاعب الفجيرة وجاسم من شباب الأهلي وضم ثلاثة لاعبين في فئات مواليد الدولة والمقيمين هم فيكتور وكينيد وعلاء محمد، وأدى حتا تجارب ودية جيدة وقف من خلالها المدرب نيناد على جهوزية فريقه.

وبالنسبة لخورفكان فهو يقدم موسما رائعا ومختلفا عن كل المواسم السابقة، فقد فرض نفسه حتى الآن كمنافس قوي على الصعود على الرغم من أنه لم يكن مرشحا واستفاد الأخضر من وجود مدرب مخضرم يعرف طبيعة دوري الأولى، فعبد الوهاب عبد القادر مدرب واقعي يلعب وفقا لإمكانات لاعبيه وبالأسلوب الذي يضمن له مفاجأة المنافسين وتحقيق الهدف وهو ناجح بفضل الطريقة المتحفظة في تجميع النقاط، وأجرى خورفكان تبديلا غريبا على صعيد الأجانب حيث استغنى عن خدمات ماركوس هداف الدوري في آخر نسخة برصيد 22 هدفا وتعاقد مع ميروسلاف مكانه، وكان هذا القرار محل انتقادات من البعض، لكن مدرب الفريق والقريبون من خورفكان يعتقدون أنه قرار صائب وأن ماركوس لم يكن مقنعا وربما لم يتأقلم مع طريقة اللعب، كما تعاقد مع المهاجم محمد مال الله قادما من دبا الحصن، وتكوّن مال الله في نادي خورفكان ولعب له منذ أكثر من 16عاما وها هو يعود من جديد وهناك آمال كبيرة معلقة عليه وقد يعتمد عليه المدرب كرأس حربة للاستفادة من خبرته وقدرته على التسجيل واستغلال الفرص، كما تعاقد خورفكان مع عادل جمال كلاعب مقيم.

وبملعب الحمرية يستقبل العنابي مسافي، وهي مباراة بين فريقين يلعبان بأسلوبين مختلفين لكنهما في الأخير يرغبان في الفوز، ويطمح الحمرية إلى تحقيق الفوز الخامس وتجنب التعثر خاصة وأن مسافي اعتاد على عرقلته، وستكون مباراة اليوم الأولى بعد الخسارة من خورفكان، ويبدو «العنابي» حريصاً على العودة لسكة الانتصارات، وهو كان انتدب لاعبين مواطنين هما محمد نجيب من الشارقة ووليد مراد جناح فريق رأس الخيمة السابق، فيما تعاقد مع البرازيليين ماركوس وتوماس بدلاً من الإسباني لوبيز والمغربي كامل شافني، وسيخوض مباراة اليوم بتشكيلة مكتملة من دون غيابات، بينما يأمل مسافي تحقيق نتيجة إيجابية وهو يفكر في الفوز وفقا لمدربه إبراهيم بوفود، وأجرى الفريق تغييرات محدودة للغاية في قائمته، وفضل المدرب المحافظة على الاستقرار في ظل النتائج الجيدة للفريق، ولمسافي عشر نقاط ويملك فرصة التقدم والمنافسة بالذات إذا كسب جولة اليوم.

ويستقبل العروبة فريق العربي في مباراة صعبة لصاحب الأرض لكن المدرب غازي الغرايري يأمل أن يكون فريقه في يومه وهو يعول على المهاجم الجديد كاريكاري الذي تم التعاقد معه بدلا من المغربي الصالحي، ويحتل العروبة المركز الثالث برصيد 13نقطة وهو لا يريد الابتعاد عن المقدمة، أما العربي فهو قدم أداء جيدا وحقق نتائج أفضل من العام الماضي وهو يتطلع إلى تتويجها بالفوز على العروبة الذي سيكون نقله كبيرة جدا حال تحقق.

ويحتل العربي المركز السابع برصيد ست نقاط متساويا مع دبا الحصن الذي يحل ضيفا على التعاون في لقاء تبدو فيه الرغبة بمغادرة المراكز المتأخرة كبيرة، وكان التعاون استبدل مهاجمه السنغالي جوبوبا بالتونسي بلحمودة لاعب مصفوت السابق ودبا الحصن الأسبق، ويعتبر التعاون فريقا جيدا قياسا بإمكاناته وهو تعاقد مع محمود سعيد معارا من الإمارات وهو من مواليد الدولة والغاني كابا، أما دبا الحصن فهو يرغب في اللحاق بفرق المقدمة، فالمركز الحالي ( السادس ) لا يرضي الطموحات ويملك الفريق إمكانات جيدة.

ويسعى مصفوت إلى تقديم صورة مختلفة اعتبارا من مباراة اليوم بعد أن استغل فترة التوقف و«الميركاتو» وتعاقد مع 12 لاعبا جديدا واستغنى عن سالم خميس وعيسى محمد وعشرة لاعبين آخرين من بينهم الفرنسي فاتري ساخي والتونسي بلحمودة، وتعاقد مع مهاجم برازيلي وآخر نيجيري، فيما تعاقد الذيد مع فيليب مهاجم رأس الخيمة السابق مكان الفرنسي كمال ابراو، وهو يستعد أيضا لظهور أفضل بعد أن اكتفى بفوز وحيد وتعادل محتلاً المركز الثامن بأربع نقاط وللحصن ست.

ووصف جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية مباراة اليوم أمام فريق مسافي بأنها مهمة ويخوضها الفريق بدافع الفوز وقال: استفدنا من فترة التوقف، خضنا تجارب جيدة وأعتقد أن الفريق في وضع جيد حاليا وجاهز، وتابع: تعاقدنا مع ماركوس وتوماس وخليل كلاعب مقيم إلى جانب لاعبين مواطنين، وبالنسبة لماركوس هو لاعب لا خلاف على إمكاناته والجميع شاهده مع الحمرية وكونه لم يحقق النجاح مع خورفكان فهذا لا يعني أنه لاعب غير جيد، قد تختلف طريقة اللعب ونوعية اللاعبين الذين يساعدون المهاجم على النجاح، نحن نعرف ماركوس جيدا ونعرف إمكاناته ولدينا ثقة كبيرة في أنه سيقدم الإضافة للفريق من جديد.

وعن مباراة اليوم قال: إنها صعبة، محذراً من مسافي الذي قال إنه تسبب في تعطيل فريقه من قبل ورأى أن الفوز في لقاء اليوم مهم جدا كون المباراة تأتي مباشرة بعد أول خسارة للفريق،

وذكر إبراهيم بوفود مدرب فريق مسافي أن مباراة اليوم مهمة للطرفين، وهو يخوضها من اجل النقاط الثلاث وقال: الحمرية فريق مرشح وهو منافس قوي ويملك لاعبين مميزين لكننا سنلعب للفوز في كل الأحوال، وأشار إلى وجود إصابات كثيرة وسط لاعبي مسافي، وأوضح: تعرض أكثر من لاعب في الفريق إلى الإصابة في التجارب الودية التي خضناها مؤخرا ولا نعلم إن كان سيكون جاهزاً أم لا، حتى الآن.