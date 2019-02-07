شكرا لقرائتكم خبر عن فوساتي وبن زكري يقودان الأهلي والفيحاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

وصل الأوروغوياني خورخي فوساتي والجزائري نور الدين بن زكري إلى جدة والرياض لتسلم المهمة بتدريب فريقي الأهلي والفيحاء على التوالي خلفا للأرجنتيني غويدي والصربي موسلين المقالين من مواقعهما على رأس الإدارة الفنية في الناديين.

وسبق لفوساتي العمل في الدوري السعودي مدربا للشباب (2011) بينما درب بن زكري الرائد قبل أربعة مواسم، وأصبح المدرب الثالث هذا الموسم للنادي السعودي.

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