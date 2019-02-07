اجتماع فني لربع نهائي كأس رئيس الدولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت إدارة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم بمقر الاتحاد بدبي الاجتماع الفني لمباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي ستنطلق اعتباراً من يوم غد الجمعة بمواجهتين تجمع الأولى دبا الفجيرة والظفرة على ملعب استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي دبي بالممزر الساعة الخامسة و20 دقيقة، وفي المباراة الثانية يلتقي الفجيرة مع الوصل على ملعب استاد نادي الإمارات الساعة الثامنة مساءً.

وتستكمل مباريات دور ال 8 يوم بعد غد السبت بإقامة مباراتين تجمع الشارقة مع الإمارات على إستاد نادي الفجيرة الساعة الخامسة و20 دقيقة مساءً، في حين ستكون مباراة نادي شباب الأهلي مع النصر على استاد زعبيل بنادي الوصل، الساعة الثامنة مساء.

حضر الاجتماع إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات والتسجيل، ومحمد علي سرور رئيس قسم المسابقات، إلى جانب ممثلي الأندية والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع الفني كافة الجوانب المتعلقة بمباريات أغلى المسابقات الكروية ومراجعة لائحة المسابقة حسب التعميم السنوي الذي تم ارساله لكافة الأندية قبل بداية الموسم الكروي.

وتم اعتماد ألوان قمصان الأندية في مباريات دور الثمانية إلى جانب التأكيد على عقد المؤتمرات الصحفية قبل كل مباراة بمقر النادي بحضور مدرب الفريق وأحد اللاعبين الأساسيين والمنسق الإعلامي إضافة للمؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة إلى جانب مناقشة آلية دخول جماهير كل فريق من البوابات المخصصة له في الملاعب المستضيفة للمباريات، والتي ستُفتح لدخول الجماهير قبل المباراة بساعتين.