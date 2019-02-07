شاهد..مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بعد فوزه على إيفرتون

كتب: أحمد البادي

تغلب فريق مانشستر سيتي على نظيره إيفرتون بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

سجل إيميريك لابورتي هدف مانشستر سيتي في الوقت بدل

الضائع، ثم احرز خيسوس هدق ثان في الدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بهدفين نظيفين.

الجدير بالذكر أن اللقاء تم

تقديم موعده بسبب ارتباط مانشستر سيتي بنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام تشيلسي الذي سيقام يوم 24 فبراير المقبل.

بهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة بفارق الأهداف مع ليفربول، فيما يحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 33.

شاهد الأهداف..