شاهد..مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بعد فوزه على إيفرتون

تغلب فريق مانشستر سيتي على نظيره إيفرتون بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.
سجل إيميريك لابورتي هدف مانشستر سيتي في الوقت بدلالضائع، ثم احرز خيسوس هدق ثان في الدقيقة 97 من الوقت بدل الضائع، لينتهي اللقاء بفوز السيتي بهدفين نظيفين.
الجدير بالذكر أن اللقاء تم
بهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة بفارق الأهداف مع ليفربول، فيما يحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 33.
شاهد الأهداف..
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