شاهد.. مالكوم يسجل بمشاركة أولى في الكلاسيكو

كتب: أحمد البادي

أحرز البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة هدف التعادل أمام ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو الذي يقام بينهما، على ستاد كامب نو، ضمن ذهاب نصف نهائي

كأس ملك إسبانيا.

ويعد الهدف الذي سجله مالكوم أول له في مرمي ريال مدريد في بطولة كأس

ملك إسبانيا، إذ لم يحتاج سوي 57 دقيقة كي يسجل أولي أهدافه في النادي الملكي.

اللاعب البالغ من العمر 21 عام انتقل إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من بوردو الفرنسي.

شاهد الهدف..