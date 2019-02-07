فاسكيز يسجل اسمه في قائمة الكلاسيكو

كتبت: سارة جاب الله

أحرز لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد اليوم الهدف الإفتتاحي في مباراة الكلاسيكو التي تجمع بينه وبين نظيره برشلونة علي ملعب كامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويعد هدف لوكاس فاسكيز اليوم في شباك برشلونة الأول له في تاريخ مشاركاته في الكلاسيكو بعد مشاركتة في سبعة مباريات دون التسجيل وواصل فاسكيز تقديمه

للأداء الجيد في الفترة الأخيرة ليقتنع سولاري المدير الفني لريال مدريد بأداءه.

جدير بالذكر أن لوكاس فاسكيز إنتقل إلى صفوف ريال مدريد قبل بداية موسم 2016، وذلك قادمًا من نادي إسبانيول الواقع في إقليم كتالونيا.