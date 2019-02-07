شاهد.. مالكوم يسجل هدف التعادل لـ برشلونة في شباك ريال مدريد في الكلاسيكو

كتب- محمد معتز صلاح الدين

تمكن برشلونة من تسجيل هدف التعادل أمام ريال مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب كامب نو، ضمن ذهاب نصف نهائي كأس ملك

إسبانيا.

سجل مالكوم الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 57، بعدما أصطدمت كرة خوردي ألبا في حارس ريال مدريد كيلور

نافاس، لترتد إلى سواريز ويسددها على المرمى، قبل أن يخرجها راموس مدافع الملكي من على خط المرمى، وتأتي لمالكوم الي سددها بقوة داخل شباك ريال مدريد على يسار حارس المرمى الكوستاريكي.

شاهد الهدف..