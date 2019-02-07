شاهد.. ريال مدريد يتقدم على برشلونة في الشوط الاول من الكلاسيكو

انتهى الشوط الاول من كلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونة بتقدم الفريق الملكي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب كامب نو، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا.
بدأ الشوط الأول بضغط من فريق ريال مدريد، والذي أستطاع خطف هدف مبكر في الدقيقة السادسة بعد كرة مرسلة من فينيسيوس إلى كريم بنزيما بداخل منطقة الجزاء، ليرسلها عرضية أرضية إلىفاسكيز ليودعها مباشرة في المرمى.
وبعد الهدف واصل ريال مدريد ضغطه من أجل إحراز هدف ثاني، وكاد أن يتمكن الفريق الملكي من تعزيز هدفه، ولكن فينيسيوس أهدر أكثر من كرة محققة لإحراز هدف.
وبعد مرور 20 دقيقة بدأ برشلونة في الدخول إلى أجواء المباراة، وانفرد مالكوم بالمرمى قبل أن يعلن الحكم عن
وفي الدقيقة 31 لاحت أخطر الفرص لصالح فريق برشلونة بعد كرة رأسية من راكيتيتش تكفلت عارضة ريال مدريد في إبعادها عن المرمى.
وبعدها بدقائق سدد لويس سواريز كرة رائعة ولكن تألق كيلور نافاس حارس ريال مدريد في إبعادها بنجاح ليحافظ على تقدم فريقه.
وواصل فريق برشلونة الضغط، فيما بدأ ريال مدريد باللجوء إلى الهجمات المرتدة، معتمداً على سرعة البرازيلي فينيسيوس.
وظل اللعب على نفس الوتيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.
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