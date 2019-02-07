بالفيديو.. مانشستر سيتي يتقدم بهدف على إيفرتون بالشوط الأول

مانشستر سيتي أمام إيفرتون كتب: أحمد البادي أنهي مانشستر سيتي الشوط الأول متفوقًا على نظيره إيفرتون بهدف نظيف، في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن الجولة الـ27 من الـ27 من الدوري الإنجليزي سجل ايميريك لابورت هدف مانشستر سيتي في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول. شاهد الهدف.. يحتل ماشستر سيتي وصافة الدوري برصيد 59 خلف ليفربول متصدر البطولة برصيد 62 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

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