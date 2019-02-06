اونلاين | انطلاق الشوط الثاني مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة لايف كورة اون لاين الاسطورة

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انطلاق الشوط الثاني مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة لايف كورة اون لاين الاسطورة

يلتقي فريق برشلونة مع ريال مدريد على معقل البارسا الكامب نو وذلك يوم الأربعاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة و11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD بالإضافة إلى قناة TVE La 1 Madrid، وينتظر أن تلعب مباراة إياب دور نصف النهائي بين فريق ريال مدريد وبرشلونة على ملعب السانتياجو برنابيو يوم 27 فبراير وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد الفريق الملكي يدخل مباراة اليوم وهو في حالة فنية جيدة، بعدما نجح في استعادة توازنه ويحتل ثالث ترتيب الليجا برصيد 42 نقطة ويفصله 8 نقاط فقط عن البارسا المتصدر، وسيكون جاريث بيل وبينزيمة وراموس عازمين على تقديم مستوى مميز الليلة للثأر من الهزيمة الثقيلة في الليجا أمام البارسا في الدور الأول، ونجح الريال في التأهل لهذا الدور بعد الفوز على جيرونا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-3 حيثُ انتهى الإياب 3-1، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في بث حي ومباشر بدون تقطيع.

وستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 3 HD وذلك في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، في مباراة مثيرة ونارية.