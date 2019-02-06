اونلاين | النتيجة الآن 2-0 بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد yalla shoot كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة كورة كول الكلاسيكو بث

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين يلا شوت الاسطورة livehd7 كورة كول كورة لايف الشبكة، يلتقي برشلونة وريال مدريد اليوم في كلاسيكو مُثير في نصف نهائي كأس أسبانيا، وينتظر جماهير الكرة العالمية انطلاق المباراة بشكل كبير، ويبحث ريال مدريد عن تحقيق الفوز الأول في الكلاسيكو مع مدربه الجديد بينما يأبى برشلونة ذلك ويسعى لتحقيق الفوز الغالي على ملعبه ووسط جماهيره.
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تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت غرينتش والحادية عشرة بتوقيت السعودية والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت الأولى والثالثة بتعليق حفيظ دراجي وعلي محمد علي.
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مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر كورة ستار كورة لايف كورة كول يلا شوت الجديد، ويبحث ريال مدريد عن الفوز الأول له في مباراة الكلاسيكو تحت قيادة مدربه الجديد، حيث شبهت الصحافة المدرب بزيدان بسبب الانتصارات التى حققها في المباريات التي لعبها حتى الآن في الدوري الأسباني، ويأمل جماهير الريال في معاودة انتصارات زيدان مرة أخرى.
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وقد تحدث رئيس نادي برشلونة عن مشكلة لاعبه عثمان ديمبلي والتأخير عن المباريات التي حدثت في الماضي، وقد قال بأن المشكلة قد تم حلها بسهولة بعد أن تكلم اللاعبين معه وقد تغير فكره وانتظم في التدريب، بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة ستار كورة أون لاين، بث مباشر البارسا والملكي يلا شوت.
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وقد علقت الصحافة والإعلام عن صفقة ريال مدريد القادمة في الصيف، وتناقلت الأخبار بأن هازارد هو صفقة الريال القادمة، خاصة وأن اللاعب يريد ارتداء قميص النادي الملكي، وينتهي مدة هازارد مع تشيلسي في عام 2020.
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يغيب عن برشلونة في مباراة اليوم ميسي للإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة له، ومن المتوقع أن يكون كوتينهو هو البديل في نظر المدرب لتعويض الاسطورة في مباراة الكلاسيكو، ويبحث كوتينهو لتأكيد أحقيته في البدء أساسيا في الفريق، بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد مشاهدة مباشرة كورة ستار يلا شوت الاسطورة.
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كورة ستار كورة أون لاين مباراة برشلونة وريال مدريد مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد، وحقق الريال نتائج جيدة بعد إقالة المدرب السابق، حيث فاز في المباريات الأربعة السابقة مما جعل جماهير الريال تأمل عودة عصر الانتصارات مرة أخري الذي شهدوه في فترة زيدان التي حقق فيها معظم البطولات التي شارك فيها.
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شهد فوز برشلونة اقالة العديد من مدربين الريال بعد خسارة مباراة الكلاسيكو، كا لم ينجح العديد من المدربين في تخطي المباراة الأولى أمام البارسا في التدريب، مما دفع العديد إلى توقع فوز برشلونة في مباراة اليوم طبقاً للتاريخ ويأمل البعض بأن يستعيد المدرب الجديد شخصية الريال، مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر يلا شوت الجديد.
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وقد فقدت مباراة الكلاسيكو بعض قوتها بعد أن غادر كرستيانو رونالدو الفريق منذ بداية الموسم بسبب الاختلاف على قيمة العقد الذي حدده مع رئيس النادي، وقد أكد كرستيانو أنه قد يرحل عن الريال لهذا السبب وهو ما فعله.
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ويعيش نادي البارسا أجواء جميلة بعد الاحتفال الذي أقيم في النادي الأمس، ولكن إصابة ميسي قد جعلت الأجواء غير صافية بالمرة، حيث أن فقد ميسي في مباراة اليوم يُعد خسارة كبيرة للفريق الكاتالوني، وقد أكدت الآشعة أن ميسي يغيب عن المباريات لمدة أسبوعين.
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ويحتل الفريق الكاتالوني صدارة ترتيب الدوري الاسباني الدرجه الأولى حتى نهاية الجولة السابقة، كما يلعب برشلونة اليوم بهدف الفوز فقط خاصة وأن المباراة على أرضه ووسط جماهيره الوفية، حيث يحرص عشاق الفريقين على حضور المباريات في الإستاد، بث مباشر الريال وبرشلونة كورة ستار كورة أون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد كورة كول في الشبكة مباراة برشلونة وريال مدريد.
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