رياضة | شوبير: لقطات الفيديو "قرينة" لتوقيع العقوبات في الدوري بداية من الاسبوع الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير: لقطات الفيديو "قرينة" لتوقيع العقوبات في الدوري بداية من الاسبوع الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد شوبير نائب رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم الإتفاق خلال إجتماع مجلس الجبلاية مع أندية الدوري الممتاز اليوم الأربعاء، على الأخذ بلقطات الفيديو كـ"قرينة" لإثبات أي وقائع لم ترد في تقرير حكام المباريات وتوقيع العقوبات بناءًا عليه.

وقال "شوبير" في برنامجه "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " تم الاتفاق خلال اجتماع الأندية في إتحاد الكرة اليوم الأربعاء على اتخاذ الفيديو كـ"قرينة" ودليل لإثبات أي وقائع خارجة تحدث في المباريات ولم ترد في تقارير الحكام".

وأضاف: " أي إشارات خارجة أو حركات الشفايف أو أي خروج عن النص من لاعب أو مدرب أو إداري، ولم يرد ذلك في تقارير الحكام ورصدته كاميرات الفيديو سيتم الأخذ بالفيديو وسيتم توقيع العقوبات المناسبة من جانب لجنة الإنضباط".

وتابع: " هذا القرار جاء لفرض الإنضباط على ملاعبنا المصرية وتوفير الحماية اللازمة للحكام".