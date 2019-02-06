رياضة | جروس يمنح ثلاثي الزمالك راحة من مران اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يمنح ثلاثي الزمالك راحة من مران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
منح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادي الزمالك الثلاثى حازم إمام ، طارق حامد ، محمود كهربا راحة من تدريبات الفريق اليوم و ذلك فى المران الأول عقب العودة من كينيا .
جاء قرار جروس من أجل إراحة الثلاثي فى ظل عدم تواجدهم في المباراة المقبلة أمام النجوم المقرر لها السبت المقبل للإيقاف.
و يغيب الثنائي طارق حامد و كهربا مباراة واحدة بعد حصول كل منهما على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة أمام المقاصة بينما يغيب حازم إمام مباراتين بعد طرده في نفس المباراة.
صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق 6 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 45 نقطة
2- بيراميدز 42 نقطة
3- الأهلي 36 نقطة
4- مصر المقاصة 30 نقطة
5- المقاولون العرب 28 نقطة
6- الإنتاج الحربي 28 نقطة
7- المصري البورسعيدي 26 نقطة
8- طلائع الجيش 25 نقطة
9- سموحة 25 نقطة
10- حرس الحدود 24 نقطة
11- الإسماعيلي 23 نقطة
12- الجونة 22 نقطة
13- الداخلية 21 نقطة
14- إنبي 21 نقطة
15- النجوم 21 نقطة
16- الاتحاد السكندري 21 نقطة
17- وادي دجلة 20 نقطة
18- بتروجت 18 نقطة