رياضة | جروس يمنح ثلاثي الزمالك راحة من مران اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يمنح ثلاثي الزمالك راحة من مران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادي الزمالك الثلاثى حازم إمام ، طارق حامد ، محمود كهربا راحة من تدريبات الفريق اليوم و ذلك فى المران الأول عقب العودة من كينيا .

جاء قرار جروس من أجل إراحة الثلاثي فى ظل عدم تواجدهم في المباراة المقبلة أمام النجوم المقرر لها السبت المقبل للإيقاف.

و يغيب الثنائي طارق حامد و كهربا مباراة واحدة بعد حصول كل منهما على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة أمام المقاصة بينما يغيب حازم إمام مباراتين بعد طرده في نفس المباراة.