رياضة | متابعة مباراة برشلونة وريال مدريد (أول بأول) شاهدها الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متابعة مباراة برشلونة وريال مدريد (أول بأول) شاهدها الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم متابعة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

انتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي، بهدف نظيف، سجله لاعبه لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة إثر تمريرة عرضية من الفرنسي كريم بنزيما، وصلت لفاسكيز الذي سددها ببراعة في شباك تير شتيجن حارس البرسا.

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