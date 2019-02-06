رياضة | أمام أنظار ميسي.. ريال مدريد يقهر برشلونة بهدف "فاسكيز" بالشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمام أنظار ميسي.. ريال مدريد يقهر برشلونة بهدف "فاسكيز" بالشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم ريال مدريد موقعة الشوط الأول أمام غريمه التقليدي برشلونة متقدمًا بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

سجل لوكاس فاسكيز هدف الشوط الأول الوحيد للفريق الملكي في الدقيقة السادسة، إثر تمريرة رائعة من فينسيوس وصلت لكريم بنزيما الذي مررها ببراعة إلى فاسكيز الذي سددها مباشرة في شباك تير شتيجن حارس البرسا.

ومن المنتظر أن يدفع أرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا بـ ليونيل ميسي في الشوط الثاني لتدارك الوضع سريعًا، حيث يفقد لاعبي برشلونة للمسة الأخيرة من أجل سجل شباك ريال مدريد.