رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 6-12-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 6-12-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة واهمها إصابة عمرو جمال، واجتماع مجلس الإدارة، والاعتراض على اجتماع روؤساء الأندية، وإليكم أهم أخبار الأهلي الساخنة اليوم:

"الأهلي يطلق اسم رئيسه السابق على قاعة الاجتماعات"

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إطلاق اسم حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، على قاعة اجتماعات النادي بمدينة نصر.

ويأتي قرار مجلس الإدارة في إطار سياستة كنوع من التكريم لرئيس النادي الأسبق، كواحد من أهم رؤساء القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

وشهد النادي الأهلي، عصرًا بارزًا خلال فترة ولاية حسن حمدي، حيث قاده للتتويج بالبطولات المحلية والقارية، كما شهدت ولايته تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببرونزية كأس العالم للأندية عام 2006.

"جمعة ينتظم في تدريبات الأهلي"

صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي غاب عنها خلال الأيام الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلي وبعد أن أدى تدريبات تأهيل وعلاج طبيعي بشكل مكثف.

وكان الفريق قد واصل تدريباته اليوم بدون راحة استعدادا لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود في الدوري بعد أن حقق الفوز على إنبي أمس الثلاثاء.

"قرارات مجلس إدارة الأهلي"

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم، الأربعاء، بفرع النادي بمدينة نصر .

* افتتاح صالة الكاراتيه بمقر الجزيرة، غدًا الخميس، بعد تطويرها فى حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

* تعيين العديد من المديرين لبعض المناصب الشاغرة، ذلك، وفقًا للسير الذاتية التى درستها اللجنة المشكلة لهذا الغرض، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية خالد الدرندلي أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوي ومهند مجدي ومحمد سراج اعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذى، وحازم هاني، مستشار المجلس للموارد البشرية، وتقرر تعيين الأسماء الأتية، اللواء هشام فاروق محمد جنيد، مديرًا لإدارة المباريات، واللواء خالد عبد الرحمن عبد الهادي، مدير أمن فرع الشيخ زايد. واللواء سمير علي السيد علي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية للفروع الثلاثة. والمهندس أحمد إسماعيل ماهر مديرًا لإدارة الصيانة. والمهندس خالد محمد إسماعيل طه مساعدًا لمدير إدارة الصيانة بالجزيرة. وهبة منير مديرًا لإدارة الخدمات بفرع مدينة نصر. ورشا محمد السيد مديرًا للمنطقة الترفيهية بفرع مدينة نصر. والعميد أحمد عزت عبد الخالق مديرًا لإدارة الخدمات بفرع الشيخ زايد. وحسين سعد عبد العزيز مديرًا لمجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر.

*الموافقة على مقترح إدارة المكتبات بإقامة حفل لأكاديمية الباليه يوم 6 إبريل القادم.

*الموافقة على مذكرة التفاهم مع بنك المعرفة المصري، وفقًا لبروتكول التعاون الذى وقعه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مع الدكتور طارق هاشم وزير التربية والتعليم لتقديم خدمات لأعضاء النادي للإطلاع والثراء العلمي.

*إعتماد قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمفوض لتسيير شئون كرة القدم، بتشكيل هيئة طبية من كبار الأساتذة لوضع آلية علمية لمواجهة شبح الإصابات، برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، والاستاذ الدكتور ياسر المليجي، والاستاذ الدكتور أحمد خليف.

*تكليف مهند مجدي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الكاراتيه فى بطولة النمسا فى الفترة من 27 فبراير الجاري وحتي 4 مارس المقبل.

وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي، وافق المجلس على الميزانيات المقدمة لبطولات افريقيا الثلاث التى ينظمها النادي فى السلة رجال والكرة الطائرة «رجال وسيدات»، وتكليف اللجان المشرفة على البطولات الثلاث لإتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حسن التنظيم بما يليق بالنادي الأهلي ومكانته فى تنظيم البطولات القارية.

الموافقة على إقامة معسكر تدريبي لفريق الكرة الطائرة “سيدات” فى صربيا خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس القادم، استعدادًا لبطولة افريقيا التى ينظمها النادي الاهلي الشهر القادم.

الموافقة على إقامة بطولة الأهلي المفتوحة للإسكواش التى تقام فى الفترة من 14 إلى 26 مارس المقبل، وكذلك الموافقة على مشاركة فريق كرة الماء فى البطولة العربية بالكويت خلال الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 7 مارس القادم.

الموافقة على دعم السباح أحمد ذكي فى إطار برنامج البطل الأولمبي بإقامة معسكر تدريبي للسباح فى أمريكا.

الموافقة على إقامة معسكر داخلي لفريق كرة اليد “رجال” وفقًا للطلب الذى تقدم به السلوفينى نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني للفريق، فى إطار برنامجه للارتقاء بالمستوي الفني والبدني للفريق.

"الأهلي يصدر بيان ناري للرد على الجبلاية"

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، للرد على قرارات اجتماع اتحاد الكرة المصري، مع رؤساء الأندية بالدوري المصري، والذي تم عقده اليوم الأربعاء، بمقر الجبلاية.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي:

قال مجلس النادي الأهلي في بيانه: أن " تصريحات اتحاد الكرة تخالف الخطاب الرسمي المرسل لأندية الدوري العام، وتخالف القرارات القارية والأولمبية في تصريحات مجافية للحقيقة ".

وأكد المجلس الأحمر، أن أحمد مجاهد عضو اتحاد كرة القدم والمتحدث الرسمي للاتحاد، قال إن الجلسة التي عقدت في مصر الإتحاد اليوم تعتبر جلسة "تنسيقية" ودية وليست رسمية، وبالتالي يحق لرئيس نادي الزمالك حضورها بلا أدنى مشكلة.

وأضاف البيان: أن " تصريحات مجاهد خالفت الخطاب الرسمي المرسل لأندية الدوري العام، والموقع من المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اللواء ثروت سويلم، والتي حملت دعوة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لرئيس النادي الأهلي، لحضور اجتماع بمقر اتحاد الكرة في الثانية مساء اليوم الأربعاء 6 فبراير لبحث كافة الأمور المتعلقة بمسابقة الدوري العام 2018/2019، من أجل إتخاذ القرار المناسب بشأنها ".

" الإصابة تصدم مهاجم الأهلي"

أثبتت الأشعة التي أجراها عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بمزق في العضلة الأمامية.

وكان مهاجم الأهلي قد غادر مران فريقه الصباحي اليوم الأربعاء بعد إصابته في العضلة الأمامية رفقة خالد محمود طبيب الفريق، ولم يستكمل المران.

وأجرى جمال أشعة على العضلة الأمامية بأحد المستشفيات بالقاهرة والتي أثبتت تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن يحدد خالد محمود طبيب الأهلي مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية، والبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء بعد غد الجمعة في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

"الأهلي يحدد مكان ملعبه الجديد"

ينتظر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب التراخيص الخاصة بمشروع استاد النادي لإقامته بفرع الشيخ زايد.

واستقر مجلس القلعة الحمراء على إقامة استاد الأهلي بفرع النادي بالشيخ زايد وتواصل مع مجموعة من الشركات الصينية للوصول لاتفاق بشأن الاستاد الجديد.

الأهلي ينسحب من اجتماع الجبلاية"

غادر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية غاضبا.

وأبدى مرتجي اعتراضه الشديد على حضور رئيس نادي الزمالك، لاجتماع اتحاد الكرة بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وعقد اتحاد الكرة اجتماعًا اليوم مع رؤساء أندية الدوري الممتاز لبحث حل مناسب لجميع الأطراف بخصوص مباريات الدوري.