رياضة | المنيا يغادر إلى سوهاج استعدادًا لمواجهة طهطا غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يغادر إلى سوهاج استعدادًا لمواجهة طهطا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر فريق المنيا، اليوم الأربعاء، إلى محافظة سوهاج استعدادا لمواجهة فريق طهطا ضمن مباريات الجولة السابعة عشر بالدوري الممتاز " ب ".