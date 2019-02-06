شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. ميسي يدخل المباراة بديلا لفيليب كوتينيو والان مع التفاصيل
وبدء ميسي المباراة على مقاعد بدلاء برشلونة، بعدما فضل فالفيردي مدرب البارسا عدم البدء به عقب إصابته في عضلة الفخذ خلال مواجهة فالنسيا بالليجا.
تشير نتيجة المباراة الى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم ريال مدريد في الدقيقة 6 بأقدام لوكاس فاسكيز، وتعادل البارسا بواسطة مالكوم بالدقيقة 57.
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