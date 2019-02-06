شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. ميسي يدخل المباراة بديلا لفيليب كوتينيو والان مع التفاصيل

السعةدية نيوز 365- شهدت الدقيقة 64 من مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، دخول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب البارسا إلى أرض ملعبب "الكامب نو" بديلا للبرازيلي فيليب كوتينيو.

وبدء ميسي المباراة على مقاعد بدلاء برشلونة، بعدما فضل فالفيردي مدرب البارسا عدم البدء به عقب إصابته في عضلة الفخذ خلال مواجهة فالنسيا بالليجا.

تشير نتيجة المباراة الى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم ريال مدريد في الدقيقة 6 بأقدام لوكاس فاسكيز، وتعادل البارسا بواسطة مالكوم بالدقيقة 57.