شكرا لقرائتكم خبر عن كافاني يسجل الهدف المئوي لسان جيرمان هذا الموسم والان مع التفاصيل

وكتب الحساب الرسمي للفريق الباريسي على موقع التواصل الأجتماعي "تويتر"،" الماتادور كافاني سجل الهدف رقم 100 للكتيبة الباريسية في جميع المسابقات هذا الموسم". الخليج 365- نجح الأوروجوياني إيدنسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان في تحقيق رقم مميز بعد تسجيله هدف في مباراة فريقه أمام فيلفرانش بثمن نهائي كأس فرنسا. وسجل كافاني الهدف الثالث لفريقه في شباك فيلفرانش في المباراة التي انتهت بفوز سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد وتأهله لربع نهائي كأس فرنسا.

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