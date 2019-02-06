شكرا لقرائتكم خبر عن كلاسيكو الكأس.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة بهدف فاسكيز والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقدم ريال مدريد على برشلونة بهدف نظيف، في الشوط الأول من مباراة كلاسيكو الأرض التي تجمع بينهم على ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا.

بدأ ريال مدريد المباراة بتنظيم كبير خلال أول 5 دقائق، واسفر هذا التنظيم عن هدف مبكر سجله اللاعب لوكاس فاسكيز في الدقيقة 6.

أرسل اللاعب البرازيلي فينسوس جونيور عرضة داخل منطقة الجزاء، استقبلها كريم بنزيما وقام بتحويلها لفاسكيز الذي أسكنها الشباك مباشرة.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن ريال مدريد بذلك سجل في آخر 15 مباراة كزائر أمام برشلونة في كل البطولات بواقع 26 هدفا، وهي أفضل مسيرة للفريق الملكي خارج ملعبه في الكلاسيكو.

وحاول بعدها البارسا أحراز هدف التعادل عن طريق العديد من الهجمات الخطيرة المتتالية ألا أن دفاع الملكي بقيادة راموس نجح في إيقاف جميع الهجمات.

ويعد هذا الكلاسيكو هو رقم 40 لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس في جميع البطولات، بينما أصبحت هذه المواجهة هي رقم 50 لراموس في بطولة كأس ملك أسبانيا.

وفي الدقيقة 19 كاد البارسا أن يسجل هدف التعادل عن طريق البرازيلي مالكوم، قبل أن يتصدى له نافاس ويقوم حكم المباراة باحتسابها تسلل.

وكاد توني كروس أضاف الهدف الثاني للضيوف بعد هجمة منظمة بقيادة البرازيلي المتألق فينسوس جونيور الذي أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها كروس بجانب شباك تير شتيجن.

وجاءت أقرب فرص برشلونة في الدقيقة 32 عندما قام إيفان راكيتيتش بتحويل رأسية قوية تجاه شباك الكوستاريكي كيلور نافاس، لكن كان لعارضة الملكي رأي أخر.

وعاد الكوستاريكي مرة أخرة لإنقاذ شباكه بعدما تصدى ببراعة لتسديدة الأوروجوياني لويس سواريز في الدقيقة 35، رافضا تسجيل هدف التعادل للبارسا.