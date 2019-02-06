شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يتخطى فيلفرانش بصعوبة ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا والان مع التفاصيل

الخليج 365- حجز باريس سان جيرمان، مقعده في ربع نهائي كأس فرنسا، بعد فوزه على مضيفه فيلفرانش، بنتيجة (3-0)، اليوم الأربعاء، على ملعب "الأضواء" بمدينة ليون، في اللقاء الذي جمعهما بالدور ثمن النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي، بالتعادل السلبي ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين أحرز خلالهما الفريق الباريسي، أهدافه الثلاثة عن طريق كل من يوليان دراكسلر (102)، وموسى ديابي (113)، وإدينسون كافاني (119).

وفي نفس الدور، تأهل فريق فيتري، أحد فرق الدرجة الرابعة، بفوزه على ليون دوشيه، أحد فرق الدرجة الثالثة، بنتيجة (3-2) في الوقت القاتل.

تقدم جوناثان ريفاس بهدفين لليون في الدقيقتين (8 و22)، لكن فريقه لم يحافظ على النتيجة واستقبل هدفين عبر ويليام جروس في الدقيقة (32) وماكسيم لو برونيه في الدقيقة (42)، قبل أن يحرز ريمي لوران هدف الفوز لفيتري في الدقيقة (90).