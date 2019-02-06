جماهير برشلونة تستقبل لاعبي ريال مدريد بصافرات الاستهجان

صعد برشلونة إلى الدور نصف النهائي من الكأس، بعد فوزه على إشبيلية بسداسية نظيفة مقابل 3 أهداف للأخير، فى مجموع مباراتي الذهاب والاياب بالدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

بينما تأهل ريال مدريد إلى الدور ذاته بعد تفوقه على جيرونا بنتيجة بسباعية مقابل 3 أهداف للأخير، فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تقابل الثنائي 5 مرات سابقا في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، نجح فريق العاصمة في الانتصار خلال 4 مباريات بينما فاز البارسا في لقاء وحيد.