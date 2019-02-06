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حين لا تكذب الأرقام.. ميسي يتفوق على رونالدو

قامت إحدى وكالات المراهنات بمقارنة بين النجمين ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو وفق عدة معايير، فمالت الكفة إلى صالح البرغوث الأرجنتيني.

سؤال لا يمل من طرحه عشاق نجمي المستديرة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وبالخصوص حين كانا يلعبان في الدوري الإسباني لغريمين تقليديين، قبل انتقال الأخير إلى يوفنتوس الإيطالي.

وعادة لا تتوقف المقارنة بين النجمين على المستطيل الأخضر، وإنما تتجاوز ذلك إلى وسائل التواصل الاجتماعي وحجم الثروة وعدد السيارات في بعض الأحيان. ويبدو أن هذا ما دفع وكالة المراهنات الرياضية العالمية bet365 إلى جمع العديد من المعطيات الإحصائية بعيداً عن العواطف، واضعة معايير تتعلق بالأهداف وصناعتها والحصول على لقب "أفضل لاعب في المباراة".

وباختصار فقد مالت الكفة إلى صالح البرغوث الأرجنتيني في كل هذه المعايير من جميع النواحي في الموسمين الماضي (2017/2018) والحالي (2018/2019).

وإذا ما ألقينا نظرة على إنجازات النجمين خلال الموسم الماضي وفق معايير التقييم المذكورة، نجد أن ميسي تمكن من تسجيل 34 هدفاً في الليغا، بينما لم يسجل رونالدو سوى 26 هدفاً.

ومن حيث صناعة الأهداف ساهم ميسي بصناعة 12 هدفاً، مقابل 5 فقط لصاروخ ماديرا. لكن الفرق يبدو أكبر في عدد التمريرات الحاسمة، فبينما يمتلك البرغوث الأرجنتيني 87 تمريرة حاسمة في مباريات الليغا، قام النجم البرتغالي بـ38 فقط.

مهارات ميسي في المراوغة انعكست أيضاً في التقييم، إذ قام بـ 185 مراوغة ناجحة مقابل 31 لرونالدو. كما تُوج ميسي بـلقب "أفضل لاعب في المباراة" في 22 مباراة، مقابل 7 فقط لرونالدو.

لكن على الرغم من ذلك، فلم تمنح هذه الأرقام ميسي إلا المرتبة الخامسة في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها الكرواتي لوكا مودريتش، بينما جاء رونالدو في المرتبة الثانية.

ووفق أرقام الموسم الحالي الذي يدخل الآن مرحلته الحاسمة، يواصل ميسي تفوقه على رونالدو، وفق الأرقام التالية:

الأهداف في جميع المنافسات:

ميسي 29 – رونالدو 19

صناعة الأهداف:

ميسي 17 – رونالدو 9

تمريرات حاسمة:

ميسي 89 – رونالدو 44

مراوغة ناجحة:

ميسي 96 – رونالدو 33

أفضل لاعب في المباراة:

ميسي 13 – رونالدو 7

لكن يجب التذكير أن الموسم لم ينتهي بعد، وجميع الاحتاملات واردة.