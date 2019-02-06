شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر محمد: إنبي سيكون ضحية خوف الجبلاية من الكبار.. وأخطاء التحكيم ستدفعنا للهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم مجلس إدارة نادى إنبى، أمس الأربعاء، احتجاجا رسميا ضد الحكم محمد الصباحى الذى أدار مباراة الأهلى، التى أقيمت أمس الأول، وانتهت بهزيمة الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف.

وطالب إنبى، فى شكواه، بإجراء تحقيق مع حكم اللقاء وحامل الراية بدعوى حرمان الفريق البترولى من هدف محقق بداعى التسلل.

من جانبه، أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، فى تصريحات خاصة، أن إدارة ناديه تقدمت بشكوى رسمية للجبلاية، للمطالبة بإعادة مباراة الأهلى، بعد الرجوع إلى اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.

وقال: «الحكم ألغى هدفًا صحيحًا، كما أن طرد أحمد رفعت يعكس التربص بنا، فاللاعب من المفترض الحصول على خطأ لصالحه، لكن فوجئنا بحصوله على إنذار ثم بطاقة صفراء ثانية».

وأشار إلى أن هدف الأهلى الأول جاء من لمسة يد واضحة، ولكن الحكم لم يحتسبها. وأوضح مدير الكرة أن وضع الفريق الحالى فى المسابقة باحتلاله مركزا متأخرا بالجدول لا يسمح بالتهاون فى حق النادى، خصوصا أن الأخطاء متكررة مع فريقه وتصل لحد التعمد.

وأكد أن ناديه لن يتهاون مرة أخرى فى حق الفريق لصالح فرق معينة من أجل إرضاء جماهيره، وقال: إنبى عانى هذا الموسم من الحكام بعدما تسببوا فى حرمان اللاعبين من احتساب أهداف صحيحة واحتساب أهداف مشكوك فى صحتها على الفريق مثلما حدث فى عدة مباريات هذا الموسم، مما أدى لاحتلال الفريق المركز الثالث عشر بـ21 نقطة.

من جانبه، أكد أحمد رفعت، لاعب إنبى، أنه لا يستحق الطرد فى المباراة، وقال: «لم أرتكب خطأ من الأساس مع لاعب الأهلى وإن الكرة كانت احتكاكا عاديا، وبدلا من احتسابها لصالحى فوجئت بأن الخطأ احتُسب لصالح الأهلى وحصولى على كارت أصفر ثم الطرد». وتابع: «طبطبت على الحكم فقط، فطردنى وأتحدى أن يثبت أحد تلفظى بأى لفظ خارج». وأضاف: «نص الحوار الذى دار بينه وبين الحكم حرفيا هو (الكرة فاول ليا يا كابتن لازم تتحسب). فقال لى (مش شغلك).. مما دفعنى للرد عليه: (لا شغلى أنا اللى بلعب). وهو ما دفعة لتوجيه الإنذار الأول لى، ليطالبنى على ماهر بعد مشاهدة الواقعة بالاعتذار للحكم وعدم مبادلته الحديث، وأثناء اعتذارى له قمت بالطبطبة على كتفه ليقوم بعد ذلك بإخراج الإنذار الثانى وطردنى، وهو يقول لا تلمسنى». وطالب رفعت مسؤولى اتحاد الكرة بمراجعة فيديو المباراة والتأكد من كلامه وأنه جاهز لأى عقوبة إذا لم تثبت صحة كلامه.