شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مشاركًا يستفيدون من التسجيل الإضافي في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

أعلنت لجنة التسجيل في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسختها الثالثة المقامة في الصياهد الجنوبية، إحصائية التسجيل الإضافي بعد فتحه للمرة الأولى في تاريخ المهرجان برسوم مالية متفاوتة حسب الفئة في نهاية شهر يناير الماضي، وانتهت في 1 فبراير الجاري، واستمر التسجيل لمدة 8 أيام، استفاد منها 25 مشاركًا في مختلف الفئات والألوان.

وبلغ عدد المسجلين في الفترة الإضافية في جميع الفئات كالتالي:

فئة 100: 1

فئة 50: 5

فئة 30: 4

فئة 20 إنتاج: 1

فئة الفحل وإنتاجه: 0

فئة الفردي: 14

يذكر أن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أعلن عن رسوم الفئات التي تود المشاركة في الفترة الإضافية، حيث بلغت رسوم فئة المئة بـ 100 ألف ريال، فيما كان رسوم فئة الخمسين بـ50 ألف ريال وفئة الثلاثين 30 ألف ريال، وجاءت فئة العشرين إنتاج بـ 20 ألف ريال، ورسوم فئة الفحل وإنتاجه والفردي بـ 10 آلاف ريال.