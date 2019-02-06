شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات على المتأخرين في ساحات العرض في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

أعلنت اللجنة المنظمة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض، عن تسجيل عقوبات مالية على المتأخرين في الدخول إلى ساحات العرض بالوقت المحدد.

وبين عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي للمهرجان فوزان بن حمد الماضي، أن لجان الاستقبال سجلت حالتين أمس الأول وتم تحصيل الغرامات المالية وفق شيكات مالية مصدقة.

وأوضح الماضي أن قنوات دفع مبالغ التأخير ستكون عن طريق الشيكات المصدقة والتحويل المالي على حسابات النادي الرسمية.

وشدد المتحدث الرسمي للمهرجان على أن اللجنة لن تتهاون في تطبيق اللوائح والأنظمة المعلنة مسبقاً عبر القنوات الرسمية ضد المخالفين، وقال: «وقت الدخول النظامي محدد مسبقاً من الساعة الـ 08.00 صباحاً وحتى الـ 10.00 صباحاً وبعد ذلك يتم رصد المتأخرين وإصدار الغرامات المالية عليهم».

وأضاف الماضي: «غرامة التأخير في النصف ساعة الأولى 10 آلاف ريال، فيما تكون غرامة التأخير في النصف الساعة الثاني 20 ألف ريال، ويمنع الدخول إلى ساحات العرض بعد الساعة الـ 11.00 صباحًا».