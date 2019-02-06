شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فحول تعرض أمام لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الصياهد)

اختتمت اليوم (الأربعاء) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقامة في الصياهد الجنوبية، فعاليات التحكيم لليوم الثاني بعرض فئة الفحل وإنتاجه في لون المجاهيم، بمشاركة ستة فحول وإنتاجها أمام أعضاء لجنة التحكيم في الميدان.

وكانت لجنة العبث استبعدت أمس المشارك السابع أثناء وجوده في الفحوصات التي تقوم بإجرائها اللجنة الطبية لليوم الثاني.

من جهة أخرى، استقبلت لجنة التحكيم الأولية الفحول وإنتاجها في لون الوضح المشاركة في المهرجان، واستبعدت لجنة التشبيه واللون ثلاثة فحول وإنتاجها بسبب اختلاف اللون.

فيما تعرض غدًا مشاركة 6 فحول وإنتاجها في لون «الشقح» أمام لجنة التحكيم النهائية، التي على ضوئها يتم منح المراكز النهائية للمشاركين.

يذكر أن نتائج فئة الفحول وإنتاجها يتم إعلانها بعد انتهاء فحص الـDNA، الذي يثبت أن الإنتاج يعود إلى الفحل المشارك.