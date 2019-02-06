شكرا لقرائتكم فى غياب ميسي البديل.. ريال مدريد يتقدم على برشلونة بهدف فى الشوط الأول.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى ريال مدريد الشوط الأول من المواجهة أمام مضيفه برشلونة على ملعب "كامب نو" متقدما بهدف دون رد، فى ذهاب الدور قبل النهائى من كأس ملك إسبانيا.

احرز الهدف اللاعب لوكاس فاسكيز فى الدقيقة السادسة بعد ان استغل عرضية كريم بنزيما الرائعة.

ويتواجد على مقاعد بدلاء البارسا، النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، والذى من المنتظر اشتراكه فى الشوط الثانى فى حال استمرار تقدم الريال.

وحفل الشوط الأول بالإثارة والهجمات الضائعة، والتى كان أغلبها عبر مرتدات الريال عن طريق البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور، الذى افتقد للمسة الأخيرة على المرمى.

فى المقابل تصدى الكوستاريكى كيلور نافاس لعدد من الهجمات الخطرة، أبرزها تسديدة لويس سواريز فى الدقيقة 34، كما تصدت العارضة لرأسية إيفان راكيتيتش فى الدقيقة 32.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" سيقام يوم 27 فبراير الجارى.



راموس وفاسكيز

انطلاقة من سواريز

ديمبلى وأومتيتى فى المدرجات



سولارى وفالفيردى

فاسكيز وبنزيما

فرحة الهدف الأول

ميسى على مقاعد البدلاء