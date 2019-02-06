شكرا لقرائتكم الانضباط تقبل شكوى البلطان وتغرم المتحدث الرسمي للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، عن قبول الشكوى التي تقدم بها خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، ضد المتحدث الرسمي لنادي الأهلي، سالم الأحمدي، فرضت عليه غرامة بلغت 40 ألف ريال.

وقالت الانضباط في بيان نشره الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم على "تويتر"، يوم الأربعاء: يتضمن التصريح الذي أدلى به المتحدث الرسمي ومدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي، سالم الأحمدي، حسب الشاكي إساءة إليه من قبل المشتكي عليه، وذلك في أحد البرامج التلفزيونية بتاريخ 16 ديسمبر الماضي.

وقبلت الانضباط الشكوى، لثبوت مخالفة المتحدث الرسمي ومدير المركز الأعلامي للنادي الأهلي، وتقرر إلزامه 40 ألف ريال.